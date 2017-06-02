Москва настроена на принятие резолюции Совбеза ООН по КНДР, заявил Гатилов

С. —ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Москва исходит из того, что резолюция Совета безопасности ООН по КНДР будет принята, заявил замглавы российского МИД Геннадий Гатилов.

"На сегодня назначено голосование, исходим из того, что она (резолюция) будет принята. Там был процесс согласования этого текста, многие наши озабоченности были учтены, есть некоторые моменты, которые мы пытаемся сейчас досогласовать с партнерами. Надеемся, что удастся выйти на принятие этого текста", — сказал Гатилов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2017.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.