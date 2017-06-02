Россия не будет блокировать резолюцию Совбеза ООН по КНДР, сообщил Гатилов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия не собирается ветировать резолюцию Совета Безопасности ООН по КНДР, заявил замглавы российского МИД Геннадий Гатилов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2017.
"Ветировать не собираемся", — сказал Гатилов, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Россия резолюцию.
В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания. Последнее было проведено в понедельник. Пуск баллистической ракеты был проведен с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.