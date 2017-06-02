Россия не будет блокировать резолюцию Совбеза ООН по КНДР, сообщил Гатилов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июн — РИА Новости. Россия не собирается ветировать резолюцию Совета Безопасности ООН по КНДР, заявил замглавы российского МИД Геннадий Гатилов журналистам в кулуарах ПМЭФ-2017.

Совет Безопасности ООН в ходе вечерней сессии в пятницу проведет голосование по проекту резолюции США и Китая о расширении санкционного списка в отношении КНДР. Проект резолюции, работа над которым шла последние несколько недель, предполагает включение в санкционный список СБ ООН четырех организаций и более десяти частных лиц, которые, по мнению авторов документа, причастны к деятельности в интересах Северной Кореи за рубежом.

"Ветировать не собираемся", — сказал Гатилов, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Россия резолюцию.

В последнее время Пхеньян активно ведет ракетные испытания. Последнее было проведено в понедельник. Пуск баллистической ракеты был проведен с восточного побережья страны из района города Вонсан. Ракета пролетела шесть минут, преодолев расстояние в 450 километров.

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.