Страны не начнут выходить из соглашения по климату из-за США, заявил Новак

РИА НОВОСТИ. РФ НЕ ВИДИТ РИСКОВ, ЧТО ВСЕ СТРАНЫ НАЧНУТ ОТКАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПАРИЖСКОГО СОГЛАШЕНИЯ ПО КЛИМАТУ ВСЛЕД ЗА США — НОВАК