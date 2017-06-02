В Чехии назвали ошибочным решение Трампа о выходе из соглашения по климату

ПРАГА, 2 июня – РИА Новости, Александр Куранов. "Ошибочным" назвал решение президента США Дональда Трампа выйти из Парижского соглашения по климату чешский премьер Богуслав Соботка в своем сообщении в пятницу в соцсети Twitter.

"Ошибочное решение президента (США Дональда) Трампа Парижское соглашение (по климату) сильно ослабит, но не уничтожит. Плохо, что США изолируют себя в делах, важных для всей планеты", — написал Соботка.

В четверг президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

Парижское соглашение по климату определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.