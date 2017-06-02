Юнкер назвал соблюдение прав человека в Китае условием для инвестиций

БРЮССЕЛЬ, 2 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Еврокомиссия считает соблюдение Китаем принципов верховенства права и прав человека предварительным условием для стабильных инвестиций, заявил глава ЕК Жан-Клод Юнкер.

"Премьер-министр (КНР Ли Кэцян) знает меня хорошо и понимает, что я всегда буду искренен с ним по всем вопросам. Это касается и верховенства права и основополагающих прав человека. Это универсальный вопрос ценностей, которых мы придерживаемся, а также предварительное условие для стабильного и привлекательного инвестиционного и бизнес-климата", — сказал Юнкер, открывая бизнес-саммит ЕС – Китай в Брюсселе, который проходит параллельно с саммитом ЕС – Китай.

Ранее высокопоставленный представитель ЕС сообщил журналистам, что на саммите европейская сторона намерена поднять вопрос соблюдения Китаем прав человека. Он отметил, что Брюссель обеспокоен обращением с правозащитниками в Китае, а также законодательством в области НПО и СМИ.