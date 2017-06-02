В Кабуле полиция открыла огонь по демонстрантам, погиб человек

Афганские полицейские во время столкновения с демонстрантами в Кабуле, Афганистан 2 июня 2017

Афганские полицейские во время столкновения с демонстрантами в Кабуле, Афганистан 2 июня 2017

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Один человек погиб при обстреле полицией демонстрантов в Кабуле, передает телеканал Tolo News со ссылкой на участников акции протеста.

"Протестующие заявляют, что по меньшей мере один участник демонстрации был убит после того, как полиция открыла огонь по ним во время марша", — говорится в сообщении телеканала в Twitter. Ранее сообщалось, что восемь протестующих получили ранения.

По данным телеканала, полиция использует слезоточивый газ и водяные пушки для разгона толпы. Протестующие утверждают, что полиция "намеренно отрыла по ним огонь".

Ранее сообщалось, что протестующие собрались в пятницу в Кабуле недалеко от места теракта, унесшего жизни по меньшей мере 100 человек. Протестующие требуют отставки правительства президента Афганистана Ашрафа Гани. Агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев сообщило, что полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

По данным телеканала, по меньшей мере шесть участников демонстрации были задержаны полицией.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) взяла ответственность за взрыв в афганской столице.