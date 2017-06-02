МИНСК, 2 июн – РИА Новости, Нина Гурина. Белоруссия готова обсуждать облегчение визового режима с США при наличии такой заинтересованности Вашингтона, заявил в пятницу министр иностранных дел республики Владимир Макей.

"Что касается наших американских партнеров, мы готовы рассмотреть какие-то предложения, если они будут, на взаимной основе", — сказал Макей журналистам.

Он напомнил, что в настоящее время Минск продолжает переговоры об упрощении визовых формальностей с Евросоюзом и соглашении о реадмиссии.

"Мы спокойно работаем над соответствующими соглашениями. Потребуется некоторое время на устранение технических вопросов, которые присутствуют в повестке дня", — отметил Макей.

При этом он воздержался от прогноза относительно конкретных сроков. "Я не ставил бы какие-то конкретные сроки относительно облегчения визового режима. Мы работаем над этим", — сказал министр.