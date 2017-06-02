Цены на нефть восстановятся в 2018 году, считает министр нефти Ирака
МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Цены на нефть восстановятся в следующем году на фоне продления соглашения о сокращении добычи "черного золота", заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в интервью агентству Sputnik в кулуарах ПМЭФ.
"Надеюсь, это (соглашение о сокращении добычи нефти — ред.) стабилизирует рынок. Я думаю, цены восстановятся в следующем году", — цитирует агентство министра. Он также добавил, что ОПЕК готова вмешаться в случае резкого падения нефтяных цен.
ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.
Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
На полях форума прошли выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment Projects, а также продукции и услуг для успешного ведения бизнеса SPIEF Business Expo.
В 2016 году количество участников Петербургского международного экономического форума превысило 12 тысяч человек, которые прибыли из 130 стран мира.
В рамках форума Владимир Путин провел встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.
Посетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме.
На ПМЭФ-2016, по предварительной оценке, подписано 332 соглашения на сумму 1,024 триллиона рублей. В частности, госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России".
Впервые за 20 лет ПМЭФ прошел на новой площадке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
На выставках SPIEF Investment Projects и SPIEF Business Expo были представлены более 100 перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов.
В форуме приняли участие 1300 различных компаний, причем 880 из них были представлены главами организаций.
Юбилейный форум освещали 2170 журналистов из 39 стран мира.
На выставке SPIEF Investment & Business Expo состоялся прямой диалог инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ.
Посетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России.
На выставке SPIEF Investment & Business Expo российские и зарубежные компании продемонстрировали свои возможности для решения бизнес-задач различного уровня.