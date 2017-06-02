Цены на нефть восстановятся в 2018 году, считает министр нефти Ирака

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Цены на нефть восстановятся в следующем году на фоне продления соглашения о сокращении добычи "черного золота", заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в интервью агентству Sputnik в кулуарах ПМЭФ.

"Надеюсь, это (соглашение о сокращении добычи нефти — ред.) стабилизирует рынок. Я думаю, цены восстановятся в следующем году", — цитирует агентство министра. Он также добавил, что ОПЕК готова вмешаться в случае резкого падения нефтяных цен.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.