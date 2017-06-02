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В мире

Цены на нефть восстановятся в 2018 году, считает министр нефти Ирака

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (417)
10:5602.06.2017
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСимволика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017.Символика Санкт-Петербургского международного экономического форума-2017.
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Цены на нефть восстановятся в следующем году на фоне продления соглашения о сокращении добычи "черного золота", заявил министр нефти Ирака Джаббар аль-Лаиби в интервью агентству Sputnik в кулуарах ПМЭФ.

Министр энергетики РФ Александр Новак на Российско-испанском бизнес-форуме
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Александр Новак: второй раз договориться о снижении добычи нефти было легче
"Надеюсь, это (соглашение о сокращении добычи нефти — ред.) стабилизирует рынок. Я думаю, цены восстановятся в следующем году", — цитирует агентство министра. Он также добавил, что ОПЕК готова вмешаться в случае резкого падения нефтяных цен.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

ПМЭФ-2016: участники, дискуссии, выставки и презентации
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа полях форума прошли выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment Projects, а также продукции и услуг для успешного ведения бизнеса SPIEF Business Expo.Павильон Новороссийского морского торгового порта выставке SPIEF Investment & Business Expo
© РИА Новости / Максим Блинов
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На полях форума прошли выставки российских и зарубежных инвестиционных проектов SPIEF Investment Projects, а также продукции и услуг для успешного ведения бизнеса SPIEF Business Expo.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ 2016 году количество участников Петербургского международного экономического форума превысило 12 тысяч человек, которые прибыли из 130 стран мира.Символика XX Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Илья Питалев
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В 2016 году количество участников Петербургского международного экономического форума превысило 12 тысяч человек, которые прибыли из 130 стран мира.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВ рамках форума Владимир Путин провел встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.Президент России Владимир Путин во время встречи с руководителями крупнейших мировых информационных агентств
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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В рамках форума Владимир Путин провел встречу с руководителями крупнейших мировых информационных агентств.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкПосетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме.Посетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители фотографируются с роботом Promobot на XX Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа ПМЭФ-2016, по предварительной оценке, подписано 332 соглашения на сумму 1,024 триллиона рублей. В частности, госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России".Павильон компании Ростех на выставке SPIEF Investment & Business Expo
© РИА Новости / Максим Блинов
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На ПМЭФ-2016, по предварительной оценке, подписано 332 соглашения на сумму 1,024 триллиона рублей. В частности, госкорпорация "Ростех" подписала соглашение о продаже до 25% компании "Вертолеты России".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВпервые за 20 лет ПМЭФ прошел на новой площадке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".Участник в Экспофоруме на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
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Впервые за 20 лет ПМЭФ прошел на новой площадке в конгрессно-выставочном центре "Экспофорум".
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкНа выставках SPIEF Investment Projects и SPIEF Business Expo были представлены более 100 перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов.Девушка фотографирует робот Теспиан на выставке SPIEF Investment & Business Expo
© РИА Новости / Илья Питалев
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На выставках SPIEF Investment Projects и SPIEF Business Expo были представлены более 100 перспективных российских и зарубежных инвестиционных проектов.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкВ форуме приняли участие 1300 различных компаний, причем 880 из них были представлены главами организаций.Председатель правления, заместитель председателя совета директоров ПАО Газпром Алексей Миллер на XX Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
В форуме приняли участие 1300 различных компаний, причем 880 из них были представлены главами организаций.
© РИА Новости / Константин ЧалабовПерейти в фотобанкЮбилейный форум освещали 2170 журналистов из 39 стран мира.Участники XX Петербургского международного экономического форума на территории Экспофорума
© РИА Новости / Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Юбилейный форум освещали 2170 журналистов из 39 стран мира.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа выставке SPIEF Investment & Business Expo состоялся прямой диалог инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ.Выставка SPIEF Investment & Business Expo на XX Петербургском международном экономическом форуме
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
На выставке SPIEF Investment & Business Expo состоялся прямой диалог инвесторов, руководителей компаний, представителей органов государственной власти и СМИ.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПосетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России.Посетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России
© РИА Новости / Максим Блинов
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Посетительница XX Петербургского международного экономического форума опускает открытку в ящик Почты России.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкНа выставке SPIEF Investment & Business Expo российские и зарубежные компании продемонстрировали свои возможности для решения бизнес-задач различного уровня.Павильоны Роснефти и Газпромбанка на выставке SPIEF Investment & Business Expo
© РИА Новости / Максим Блинов
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На выставке SPIEF Investment & Business Expo российские и зарубежные компании продемонстрировали свои возможности для решения бизнес-задач различного уровня.
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