В Кабуле демонстранты требуют отставки правительства

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

На месте взрыва в Кабуле, Афганистан. 31 мая 2017

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Афганская полиция с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать толпу демонстрантов в Кабуле, требующих отставки правительства президента Ашрафа Гани после теракта в столице, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.

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Как сообщает агентство, более тысячи протестующих собрались в пятницу недалеко от места теракта. Полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.

Информация о пострадавших не поступала.

Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.

* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.