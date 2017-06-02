В Кабуле демонстранты требуют отставки правительства
10:0302.06.2017
(обновлено: 10:04 02.06.2017)
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МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Афганская полиция с помощью выстрелов в воздух пытается сдержать толпу демонстрантов в Кабуле, требующих отставки правительства президента Ашрафа Гани после теракта в столице, передает агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев.
Как сообщает агентство, более тысячи протестующих собрались в пятницу недалеко от места теракта. Полиция начала стрелять в воздух после того, как некоторые из демонстрантов попытались проникнуть за пределы полицейского кордона.
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Столб дыма поднялся над Кабулом после мощного взрыва в центре города
Информация о пострадавших не поступала.
Мощный взрыв прогремел в Кабуле в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств, погибли, по последним данным СМИ, 100 человек, пострадали 600. Террористическая группировка "Исламское государство"* взяла ответственность за взрыв в афганской столице.
* Террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ) запрещена в России.
Мощный взрыв прогремел в афганской столице в среду утром недалеко от президентского дворца и зданий иностранных посольств.
По предварительным данным МВД Афганистана, бомба была заложена в автоцистерну для перевозки воды.
В результате взрыва погибли 90 человек, еще 380 получили ранения.
При теракте был ранен посол Ирана в Афганистане Момаммат Реда Бархами. Серьезные повреждения получило и здание иранского посольства.
В результате взрыва был нанесен ущерб также зданиям посольств Франции и Германии.
Посольство США в Кабуле призвало американских граждан воздержаться от передвижения по городу, а также отменило все запланированные на 31 мая встречи.
По имеющимся на данный момент данным, граждане России не пострадали при взрыве в афганской столице.
МИД России выступил с заявлением, в котором резко осудил произошедший террористический акт и призвал власти Афганистана предпринять меры для обеспечения безопасности как в столице, так и в других районах страны.
Пока ни одна террористическая группировка не взяла на себя ответственность за этот взрыв.