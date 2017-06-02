Премьер Франции осудил решение Трампа покинуть соглашение по климату

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Премьер-министр Франции Эдуар Филипп считает решение президента США Дональда Трампа покинуть Парижское соглашение по климату тревожным.

В четверг Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Решение Дональда Трампа тревожно для планеты", — заявил Филипп в эфире радиостанции RTL.

Председатель климатической конференции ООН COP21 Лоран Фабиус, в свою очередь, назвал решение Трампа "позорной, огромной ошибкой".

Парижское соглашение по климату уже вступило в силу. Оно определяет мировой план действий, необходимых для того, чтобы избежать "опасного изменения климата" путем сдерживания глобального потепления. Соглашение не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять национальные цели снижения выбросов, технологического перевооружения и адаптации к изменению климата.