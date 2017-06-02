Полиция освобождает от беженцев старый аэропорт в Афинах

АФИНЫ, 2 июн — РИА Новости, Геннадий Мельник. Греческая полиция проводит операцию по освобождению от беженцев и мигрантов территории бывшего афинского аэропорта "Эллиникон", сообщает телеканал Skai.

Аэропорт "Эллиникон" был закрыт после того, как к Олимпийским играм 2004 года в Афинах построили новый международный аэропорт. Территория аэропорта была приватизирована.

В помещениях бывшего аэропорта находятся более 400 беженцев и иммигрантов.

В 04.40 в пятницу полицейскими лентами был закрыт главный вход аэропорта. Силы полиции блокировали места поселения иммигрантов, которые живут там последние месяцы.

По информации полиции, иммигрантов перевезут в центры приема беженцев в Фивах.

Афинское агентство новостей Amna сообщает, что беженцев перевезут на девяти автобусах, арендованных Международной организацией по миграции (МОМ), и на городских автобусах. В четверг вечером беженцам раздали специальную упаковку для их вещей. Полицейские говорят, что со стороны большинства беженцев не было никаких возражений против переезда. Вместе с тем, около 10% мигрантов не выразили желания покинуть "Эллиникон", и с ними проведут переговоры представители МОМ и полицейские.