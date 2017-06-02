Водителя сгоревшего в Китае автобуса подозревают в поджоге

ПЕКИН, 2 июн – РИА Новости, Жанна Манукян. Водитель сгоревшего школьного автобуса, в котором погибли 11 детей, в том числе 5 южнокорейских школьников, предположительно сам совершил поджог, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление китайских властей.

Трагедия произошла 9 мая в тоннеле в районе города Вэйхвй в провинции Шаньдун. Сообщалось, что два автомобиля загорелись в туннеле после ДТП, погибли 11 детей и двое взрослых.

"Водитель школьного автобуса, который загорелся 9 мая в провинции Шаньдун, предположительно, сам совершил поджог", — говорится в сообщении агентства.

Как уточняет Синьхуа, из 11 погибших детей в возрасте от трех до шести лет, пять были гражданами Южной Кореи, и шесть – Китая. Водитель автобуса также погиб.