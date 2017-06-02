В США эксперты дали неоднозначные оценки "климатическому" решению Трампа

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские эксперты дали неоднозначные оценки озвученному в четверг президентом США решению о выходе из Парижского соглашения по климату.

Аргументы за



Исполнительный директор Энергетической ассоциации США (USEA) Барри Уортингтон назвал решение Дональда Трампа "выгодным для американцев". В этой связи он напомнил, что в рамках Парижского соглашения к 2025 году США должны сократить объемы своих вредных выбросов в атмосферу на 26-28% по сравнению с уровнем 2005 года.

По его словам, подобные "произвольные цели могут причинить вред американской промышленности и нанести урона нашему ВВП".

"В то же время, главный источник (вредных выбросов) в мире, Китай, не связан какими-либо требованиями по сокращению выхлопов. Это нечестно по отношению к американцам и американской промышленности и определенно подрывает международные усилия по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу", — сказал Уортингтон.

Он подчеркнул, что США "уже сокращают выбросы и продвигаются к чистой энергетике вне зависимости от требований Парижского соглашения. По его мнению, без выраженных в нем требований американцы "могут сократить выхлопы быстрее и эффективнее".

В данной связи эксперт подчеркнул, что США уже "прошли две трети пути к тем целям, которые обозначены в (Парижском) соглашении", и тот процесс будет продолжаться.

"Мы уверены, что президент Трамп предпринял правильный шаг", — резюмировал Уортингтон.

Аргументы против



Ряд других экспертов придерживаются иного мнения. В частности, специалисты неправительственного Фонда информационных технологий и инноваций (ITTF) выразили разочарование решением Трампа выйти из Парижского соглашения.

Данный шаг они назвали "отказом США от мирового лидерства", что, по их мнению, приведет к "снижению доверия к соглашению и помешает другим странам следовать принятым курсом". Эксперты ITTF предположили, что это может "затруднить для США создание крепких альянсов с другими странами по иным вопросам, вызывающим взаимную озабоченность".

При этом они считают, что "выход из Парижского соглашения не означает потерю всех надежд". "Если Трамп и конгресс сфокусируются на инновациях, США по-прежнему могут быть мировым лидером как в борьбе с изменением климата, так и в сфере чистой энергетики", — говорится в заявлении фонда.

Однозначно против решения Трампа высказалась президент Центра за американский прогресс Ниира Танден. Она назвала его "безрассудным для американской экономики, национальной безопасности и общественного здоровья". Эксперт объяснила это тем, что "изменение климата уже сейчас обходится все более дорогой ценой, оно угрожает нашим военным активам и повышает риски политической нестабильности во всем мире".

"Остальной мир предпринимает усилия по борьбе с изменением климата, Китай занимает ведущие роли на рынке чистой энергетики. Отказ от участия в международном соглашении по климату подрывает нашу конкурентоспособность и отношения с нашими союзниками по вопросам безопасности и торговли", — сказала Танден.

Что было



Ранее президент США Дональд Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как оно, по его мнению, было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского соглашения президент предложил заключить новое, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.