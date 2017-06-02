В США эксперты дали неоднозначные оценки "климатическому" решению Трампа

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Американские эксперты дали неоднозначные оценки озвученному в четверг президентом США решению о выходе из Парижского соглашения по климату.
Аргументы за
По его словам, подобные "произвольные цели могут причинить вред американской промышленности и нанести урона нашему ВВП".
"В то же время, главный источник (вредных выбросов) в мире, Китай, не связан какими-либо требованиями по сокращению выхлопов. Это нечестно по отношению к американцам и американской промышленности и определенно подрывает международные усилия по сокращению выбросов углекислого газа в атмосферу", — сказал Уортингтон.
В данной связи эксперт подчеркнул, что США уже "прошли две трети пути к тем целям, которые обозначены в (Парижском) соглашении", и тот процесс будет продолжаться.
"Мы уверены, что президент Трамп предпринял правильный шаг", — резюмировал Уортингтон.
Аргументы против
Данный шаг они назвали "отказом США от мирового лидерства", что, по их мнению, приведет к "снижению доверия к соглашению и помешает другим странам следовать принятым курсом". Эксперты ITTF предположили, что это может "затруднить для США создание крепких альянсов с другими странами по иным вопросам, вызывающим взаимную озабоченность".
При этом они считают, что "выход из Парижского соглашения не означает потерю всех надежд". "Если Трамп и конгресс сфокусируются на инновациях, США по-прежнему могут быть мировым лидером как в борьбе с изменением климата, так и в сфере чистой энергетики", — говорится в заявлении фонда.
"Остальной мир предпринимает усилия по борьбе с изменением климата, Китай занимает ведущие роли на рынке чистой энергетики. Отказ от участия в международном соглашении по климату подрывает нашу конкурентоспособность и отношения с нашими союзниками по вопросам безопасности и торговли", — сказала Танден.
Что было
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.