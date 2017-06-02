Ударная группа американских ВМС отправилась в поход в Тихий океан

ВАШИНГТОН, 2 июн – РИА Новости. Ударная группа ВМС США во главе с авианосцем "Нимиц" (Nimitz) в четверг отправилась в поход в Тихий океан, сообщает командование Тихоокеанского флота США.

В состав группы помимо авианосца входят два эсминца класса "Арли Берк" (Arleigh Burke) — "Шуп" (Shoup) и "Кидд" (Kidd).

Корабли покинули базу в штате Вашингтон на северо-востоке США для "запланированного развертывания", однако их место назначения и цель похода не указываются. Отмечается, что моряки готовились к походу семь месяцев.

"Это заранее спланированное обычное развертывание и это не ответ на какой-либо конкретный инцидент или региональное событие. Это развертывание является примером обычного присутствия ВМС США в водах по всему миру, которое показывает нашу приверженность стабильности, региональному сотрудничеству и экономическому процветанию для всех стран", — отмечается в сообщении.

Выход ударной группы в дальний поход проходит на фоне усиления напряженности вокруг Корейского полуострова в связи с ракетными испытаниями КНДР.

До недавнего времени у полуострова находился другой авианосец США — "Карл Винсон" (Carl Vinson). Накануне он вместе с авианосцем "Рональд Рейган" (Ronald Reagan) приступил к учениям в Японском море с японскими ВМС.

"Нимиц" вошел в состав ВМС в 1975 году. Корабль оснащен ядерной силовой установкой. Основу авиагруппы составляют истребители-бомбардировщики F/A-18 Hornet и вертолеты (всего до 90 единиц).