СМИ: братья манчестерского террориста заявили, что он скрывал свои взгляды

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Двоюродные братья подозреваемого в совершении теракта в Манчестере Салмана Абеди, заявили, что семья не знала о его экстремистских взглядах, передает телерадиокомпания Би-би-си.

Полиция задержала двоюродных братьев Абеди — Исаака и Абза Форджани — вскоре после теракта и допрашивала их. Через неделю обоих отпустили на свободу без предъявления обвинений.

По словам братьев Абеди, последний раз они видели его за три месяца до взрыва, когда он пришел на стрижку в парикмахерскую, которую держит один из братьев.

Абз Форджани рассказал, что он был в близких отношениях с Абеди, и не думает, что тот был частью "некой крупной сети". "Я думаю, все это сделал один человек, у которого за последние несколько лет развился определенный род мыслей, которые он держал при себе, скрывал", — сказал Форджани.

Он отметил, что Абеди никогда не делился подобными мыслями со своей семьей. "Он никогда не высказывал экстремистских взглядов, это были политические мнения, ничего направленного на конкретную группу людей", — добавил Форджани. Однако Форджани отметили религиозность Абеди и тот факт, что иногда он становился слишком критичным к другим.

Сами братья всячески осуждают теракт. По их словам, им тяжело осознавать, что они приходятся родственниками человеку, на руках которого кровь стольких невинных людей. Они добавили, что своим поступком Абеди "предал" их семью.

Теракт произошел вечером 22 мая в комплексе "Манчестер Арена" во время концерта Арианы Гранде. Подрыв осуществил смертник Салман Абеди. По последним данным, погибли 22 человека, в том числе 12 детей. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

*Террористическая организация, запрещенная в России.