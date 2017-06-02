Конгрессмены-демократы в США требуют лишить Кушнера допуска к госсекретам

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Более 50 американских конгрессменов-демократов направили в Белый дом обращение с призывом лишить допуска к секретной информации Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа и его советника.

"Недавняя информация о многочисленных контактах Джареда Кушнера с российскими агентами, которую господин Кушнер не указал в документах для допуска, является тревожным знаком отказа администрации быть честной и прозрачной с американским народом… Допуск господина Кушнера к секретной информации должен быть немедленно отозван", — говорится в послании, которое процитировал на своем сайте конгрессмен Джеррольд Надлер.

Еще три конгрессмена-демократа направили отдельное письмо главе компании Kushner Companies с требованием предоставить разъяснения относительно информации, что фирма могла использовать роль Кушнера в Белом доме для привлечения инвестиций в рамках федеральной иммиграционной программы.

Кушнер ранее ушел в отставку с поста топ-менеджера своей семейной компании, которая занимается бизнесом в области недвижимости. Запрос конгрессменов – Патрика Лихи, Джона Конйерса и Зои Лофгрен — связан с материалом агентства Рейтер, которое ранее сообщило о презентации для инвесторов, которую компания устроила в Китае.

По данным агентства, риелторы предлагали инвесторам участие в проекте в обмен на грин-карты США. Китайское иммиграционное ведомство, рекламируя проект, особо указывало на роль Кушнера в Белом доме в качестве гарантии успеха потенциальных вкладчиков. Отмечается, что подобные гарантии запрещены федеральной программой США, которая предусматривает выдачу вида на жительство в обмен на инвестиции.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.