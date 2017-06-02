Конгрессмены-демократы в США требуют лишить Кушнера допуска к госсекретам

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Более 50 американских конгрессменов-демократов направили в Белый дом обращение с призывом лишить допуска к секретной информации Джареда Кушнера, зятя президента США Дональда Трампа и его советника.
"Недавняя информация о многочисленных контактах Джареда Кушнера с российскими агентами, которую господин Кушнер не указал в документах для допуска, является тревожным знаком отказа администрации быть честной и прозрачной с американским народом… Допуск господина Кушнера к секретной информации должен быть немедленно отозван", — говорится в послании, которое процитировал на своем сайте конгрессмен Джеррольд Надлер.
Кушнер ранее ушел в отставку с поста топ-менеджера своей семейной компании, которая занимается бизнесом в области недвижимости. Запрос конгрессменов – Патрика Лихи, Джона Конйерса и Зои Лофгрен — связан с материалом агентства Рейтер, которое ранее сообщило о презентации для инвесторов, которую компания устроила в Китае.
Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".
Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.