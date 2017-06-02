Мексиканский сенатор раскритиковал выход США из соглашения по климату

МЕХИКО, 2 июн – РИА Новости. Заявление президента США о выходе из Парижского соглашения по климату является безответственным шагом, считает глава комиссии сената Мексики по связям с международными организациями Лаура Рохас Эрнандес.

Ранее Дональд Трамп озвучил свое решение выйти из соглашения, так как оно было "крайне нечестным" по отношению к США и могло нанести ущерб их экономическим интересам, обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Анонс о выходе из Парижского соглашения со стороны США – это не только разочарование, но и безответственность, и мы призывам к его пересмотру", — говорится в заявлении Рохас Эрнандес, поступившем в РИА Новости.

По мнению сенатора, данный шаг может иметь самые негативные последствия для всего мира, тем более что на США в момент присоединения к документу приходилось 12,3% от мирового уровня выброса парниковых газов в атмосферу.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.