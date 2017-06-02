Мексиканский сенатор раскритиковал выход США из соглашения по климату

МЕХИКО, 2 июн – РИА Новости. Заявление президента США о выходе из Парижского соглашения по климату является безответственным шагом, считает глава комиссии сената Мексики по связям с международными организациями Лаура Рохас Эрнандес.
"Анонс о выходе из Парижского соглашения со стороны США – это не только разочарование, но и безответственность, и мы призывам к его пересмотру", — говорится в заявлении Рохас Эрнандес, поступившем в РИА Новости.
Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.