В Париже мэрию подсветили зеленым после “климатического” решения Трампа

Выход США из соглашения по климату (37)

МОСКВА, 2 июн — РИА Новости. Мэрии Парижа и Монреаля в ночь на пятницу были подсвечены в зеленый цвет.

В заявлениях городских властей говорится, что акция проходит в знак поддержки усилий в борьбе с изменением климата, несмотря на выход США из Парижского соглашения.

В четверг президент Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения по климату.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Канады Джастин Трюдо уже выразили разочарование решением США, назвав его ошибкой.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.