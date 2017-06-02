Мексика подтвердила приверженность Парижскому соглашению по климату

МЕХИКО, 2 июн – РИА Новости. Власти Мексики подтвердили в четверг свою приверженность положениям Парижского соглашения по климату после заявлений главы США Дональда Трампа о выходе из этого пакта.

Свое решение Трамп объяснил тем, что соглашение было "крайне нечестным" по отношению к США, могло нанести ущерб их экономическим интересам, которые он ставит на первое место, и обогащало бы другие страны, такие как Индия и Китай. Вместо Парижского президент предложил заключить новое соглашение, которое, по его словам, будет более справедливым по отношению к первой экономике мира.

"Мексика подтверждает свою неограниченную поддержку Парижскому соглашению и продолжит выполнять цели, установленные на национальном уровне, и национальную стратегию в области климатических изменений", — говорится в совместном заявлении МИД и министерства окружающей среды латиноамериканской страны.

По мнению мексиканской стороны, данный документ является одним из самых больших успехов международного сотрудничества в текущем веке. "Ратификация этого международного соглашения в рекордные сроки большинством государств, включая страны с большими объемами выбросов, показало совместную волю к срочным действиям и достижению намеченной цели – избежать повышения глобальной температуры на 1,5 градуса", – говорится в коммюнике.

Мексика намерена и дальше предпринимать все усилия, чтобы данное соглашение работало на полную силу, отмечают мексиканские ведомства. "Меры по сдерживанию изменений климата являются моральным императивом, потому что мы в долгу перед будущими поколениями", — говорится в заявлении.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.