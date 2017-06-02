"Гринпис" в Швеции осудил решение Трампа о выходе США из сделки по климату

СТОКГОЛЬМ, 2 июня – РИА Новости, Людмила Божко. Отделение экологической организации "Гринпис" в Швеции осудило решение президента США Дональда Трампа о выходе страны из Парижского соглашения по климату.

"Сегодня Дональд Трамп объявил, что США выходят из Парижского соглашения. "Гринпис" осуждает решение Трампа", — говорится в сообщении для прессы.

В нем также отмечается, что "одновременно остается ясным, что климатические изменения являются тем, над чем остальной мир будет продолжать работать независимо от вклада США".

"Измена Трампа по отношению к климату может сделать Швецию международным героем. Если Швеция сможет выполнить свои обязательства по отношению к Парижскому договору, то наши выбросы углекислого газа могут быть до трех миллионов тонн в год. Сегодня, однако, они составляют около 40 миллионов тон. Мы должны сделать больше, чтобы сократить разрыв", — сказал глава отделения "Гринпис" в Швеции Фроде Плеим.

Ранее в четверг накануне объявления Трампом решения о соглашении по климату к нему с письмом обратились все пять глав правительств стран Северной Европы и призвали американского президента принять верное решение, показать лидерство в работе по климату.

"Мы должны сократить глобальное потепление. Эффекты уже видны во всех уголках нашей планеты. Крайне важно, что все стороны придерживаются Парижского соглашения", — написали главы правительств Дании Ларс Лёкке Расмуссен, Финляндии Юха Сипиля, Исландии Бьярни Бенедиктссон, Норвегии Эрна Сульберг и Швеции Стефан Лёвен. Их письмо опубликовано на сайте правительства Швеции.