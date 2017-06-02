Додон заявил о готовности идти на компромиссы с Приднестровьем

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Молдавия готова на любые компромиссы с Приднестровьем, чтобы объединить страну, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Я готов на любые компромиссы, для того, чтобы объединить страну. Нужно оставить вот все, что у них есть. Я вообще сторонник того, чтобы ПМР в составе Республики Молдова сохранила все, что у них есть. За исключением общей границы, общей бюджетной системы, банковской, армии. А так – свой парламент, свой премьер, свой президент, свой флаг, свой гимн", — сказал он в интервью "Комсомольской правде"

Додон отметил, что является сторонником федеративного устройства государственности. "Нужно садиться за стол переговоров и смотреть, какой статус будет. И я уверен, что и Россия на это пойдет. И наши партнеры западные пойдут на это. Я в Брюсселе этот вопрос тоже обсуждал. Нужно просто садиться и проблему решать. Тем более что у нас нет тех проблем, которые есть, к примеру, у Азербайджана с Арменией. Мы живем вместе", — сказал он.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. В сентябре 2006 года в ПМР состоялся референдум, абсолютное большинство приднестровцев проголосовали за независимость и последующее вхождение в состав России. Москва не заявляла о признании легитимности референдума.