Молдавия не намерена устраивать блокаду Приднестровью, заявил Додон

МОСКВА, 2 июн – РИА Новости. Молдавия не намерена устраивать блокаду Приднестровью, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

"Все страны и региона, и мира признают, что Молдова – это целостное государство, а Приднестровье – это часть Молдовы. У единого государства должна быть единая граница. Первый протокол о том, чтобы ставить совместные посты на украинско-приднестровской границе был подписан еще в 2002 году. Всеми – и Россией, и Украиной, и Молдовой. И с 2002 года реализацию этого протокола откладывали и откладывали. Сейчас просто дошли руки. И никто не собирается никакие блокады устраивать", — сказал он в интервью "Комсомольской правде"

По словам Додона, "эти посты там не будут ничего проверять, лишь следить за соблюдением периода транзита".

Совместный погранпункт Молдавии и Украины "Кучурганы-Первомайск" начал работу в среду. Власти непризнанного Приднестровья продумали контрмеры в ответ на размещение совместного поста Молдавии и Украины на приднестровском участке границы.

"Некоторым силам в Приднестровье это не нравится, потому что это серьезно остановит контрабанду, которая там на очень серьезном уровне. И мы знаем об этом. Товары с Украины контрабандой в Приднестровье, из Приднестровья на наш рынок. Эта схема работала, и люди заработали сотни миллионов долларов за эти годы. Это не нравится не только некоторым силам в Приднестровье и Украине, но и у нас в Молдове. Да и в России есть люди, желающие, чтобы Приднестровье осталось в своем нынешнем состоянии", — сказал молдавский президент.

Он отметил, что Приднестровье не платит за газ. "Семь миллиардов долларов приднестровского долга за газ по бухгалтерии числится, извините, как молдавский. Но это они не платят. Кроме этого, Россия каждый год помогает живыми деньгами бюджету Приднестровья. Я насчитал 15 миллиардов долларов, полученных Приднестровьем за эти годы. За такие деньги за 15-20 лет можно было сделать второй Дубай для 400 тысяч жителей Приднестровья", — сказал Додон.