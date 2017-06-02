США останутся лидерами по защите окружающей среды, заявили в ООН

ООН, 2 июн — РИА Новости. США после выхода из Парижского соглашения по климату останутся лидерами в деле защиты окружающей среды, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.
"Америка останется лидером в защите окружающей среды. Но мы не будем рисковать нашей экономикой, чтобы угодить другим странам, чьи стандарты в области окружающей среды и близко не соответствуют нашим", — говорится в заявлении Хейли.
Выход США из Парижского соглашения по климату в ООН уже назвали "большим разочарованием" в деле глобального сокращения выбросов парникового газа. При этом генеральный секретарь "сохраняет уверенность, что города, государства и бизнес-сообщество в США и других странах продолжат демонстрировать лидерство" в работе в области низкоуглеродной экономики.