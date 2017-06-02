США останутся лидерами по защите окружающей среды, заявили в ООН

ООН, 2 июн — РИА Новости. США после выхода из Парижского соглашения по климату останутся лидерами в деле защиты окружающей среды, заявила постпред страны при ООН Никки Хейли.

Отстранившись от "неидеального соглашения, которое тяжелым бременем ложится на рабочие места Америки", президент США Дональд Трамп, по ее словам, действовал в интересах страны, и "открыл дверь" новому договору, который найдет правильный баланс.

"Америка останется лидером в защите окружающей среды. Но мы не будем рисковать нашей экономикой, чтобы угодить другим странам, чьи стандарты в области окружающей среды и близко не соответствуют нашим", — говорится в заявлении Хейли.

Выход США из Парижского соглашения по климату в ООН уже назвали "большим разочарованием" в деле глобального сокращения выбросов парникового газа. При этом генеральный секретарь "сохраняет уверенность, что города, государства и бизнес-сообщество в США и других странах продолжат демонстрировать лидерство" в работе в области низкоуглеродной экономики.