Евросоюз привержен выполнению Парижского соглашения по климату

БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз полностью привержен имплементации Парижского соглашения по климату, несмотря на решение президента США, говорится в микроблоге в Twitter мальтийского председательства в Совете ЕС.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Евросоюз – с планетой Земля и полностью привержен Парижскому соглашению", — говорится в сообщении.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.