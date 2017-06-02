Австрийский министр раскритиковал выход США из соглашения по климату

ВЕНА, 2 июн — РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о выходе из Парижского соглашения по климату является близоруким, считает министр природопользования и экологии Австрии Андрэ Руппрехтер.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Выход Трампа из Парижского соглашения близорук. Однако мы не позволим сбить нас с верного в пути в будущее",- говорится в его в сообщении в микроблоге Twitter.

В свою очередь глава МИД Австрии и действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц добавил, что считает решение Трампа безответственным. "Решение Трампа безответственно. Защита климата — это глобальная задача, она в наших общих интересах",- опубликовал Курц в своём микроблоге.

Он заверил, что Австрия и Евросоюз будут и далее "выполнять Парижское соглашение и свои обязательства во всем мире, задействуя себя для охраны климата".

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.