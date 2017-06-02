В ЕП надеются, что США вновь присоединятся к борьбе с изменением климата

БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Мария Князева. Глава комитета по окружающей среде Европарламента Адина-Иоана Валеан (Adina-Ioana Vălean) выразила надежду, что США вновь присоединятся к борьбе с изменением климата, говорится в ее заявлении, размещенном на сайте Европарламента.

Президент США Дональд Трамп объявил в четверг о выходе США из Парижского соглашения по климату.

"Мы глубоко сожалеем об этом решении и надеемся, что это лишь "до скорого", а не "прощайте" со стороны наших американских друзей … США по-прежнему разделяют с нами нашу планету, и мы имеем право надеяться, что помимо решения лишь одного человека, даже если он является президентом США, Америка, в конце концов, вновь перейдет на нашу сторону в борьбе против изменения климата", — заявила глава комитета.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.