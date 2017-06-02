Слуцкий: выход США из соглашения по климату не может не вызывать сожаления

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. В России вынуждены принять решение США о выходе из Парижского соглашения по климату, но оно не может не вызывать сожаления, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

В четверг президент США Дональд Трамп объявил, что Америка выходит из Парижского соглашения по климату. В своем выступлении он отметил, что страна начнет переговоры по заключению нового соглашения в этой сфере.

"Выход США из Парижского соглашения по климату стал еще одним шагом по реализации предвыборных обещаний нового президента Трампа. Мы вынуждены принять это решение, хотя, конечно, оно не может не вызывать определенного сожаления. Россия последовательно сохраняла приверженность Киотскому протоколу, а затем и пришедшему на его смену Парижскому соглашению по климату. С нашей стороны было приложено немало усилий для его разработки и подписания", — сказал журналистам Слуцкий.

Он отметил, что еще только при появлении информации о возможном выходе США из Парижского соглашения по климату возникли опасения, что этот шаг может затруднить его выполнение.

"Однако будем надеяться, что они не оправдаются, а другие ключевые участники, в том числе Россия и Китай, сделают все возможное для реализации соглашения, основная цель которого не допустить на планете экологической катастрофы", — заключил он.