Решение США выйти из соглашения по климату навредит планете, считают в ЕП

БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Мария Князева. Решение президента США Дональда Трампа вывести США из Парижского соглашения по климату навредит планете, считает глава Европарламента Антонио Таяни.

"Это решение навредит США и планете", — написал в своем микроблоге в Twitter

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное более чем 190 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.