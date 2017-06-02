Италия, ФРГ и Франция сожалеют в связи с "климатическим" решением США

РИМ, 1 июн — РИА Новости, Александр Логунов. Италия, Германия и Франция выразили сожаление в связи с выходом США из Парижского соглашения по климату, говорится в совместном заявлении лидеров этих стран, опубликованном на сайте итальянского кабмина.

"Парижское соглашение остается краеугольным камнем в сотрудничестве между нашими странами для эффективной и своевременной борьбы с изменением климата и соблюдения целей по устойчивому развитию к 2030 году", — заявляют главы правительств трех стран.

"Мы считаем необратимым импульс, приданный в Париже в декабре 2015 года, и мы твердо убеждены, что Парижское соглашение не может быть пересмотрено", — отмечают Паоло Джентилони, Эммануэль Макрон и Ангела Меркель.