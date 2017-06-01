Меркель заявила Трампу, что сожалеет о выходе США из соглашения по климату

БЕРЛИН, 1 июн — РИИ Новости, Маргарита Костив. Канцлер Германии Ангела Меркель в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом выразила сожаление в связи с решением Вашингтона выйти из Парижского соглашения по климату, сообщил в четверг официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт.

"Канцлер Меркель по телефону выразила президенту Трампу сожаление в связи с его решением. Она подтвердила приверженность Германии Парижскому соглашению", — говорится в сообщении Зайберта в Twitter.