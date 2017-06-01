США наносят всем вред, выходя из соглашения по климату, считают в Германии

БЕРЛИН, 1 июн — РИА Новости, Маргарита Костив. Соединенные Штаты Америки, выходя из Парижского соглашения по климату, наносят вред себе, Европе и всему миру, это политическая ошибка, говорится в совместном заявлении федеральных и земельных министров ФРГ.

"Соединенные Штаты вредят себе самим, нам — европейцам — и другим народам мира. Потому что тот, кто отрицает изменение климата и не борется с ним, не только столкнётся с последствиями все более ухудшающихся ненастий, засух и наводнений; стратегия "без меня" препятствует также экономическому росту и техническому прогрессу", — говорится в заявлении, распространённом пресс-службой МИД Германии.

"Выход из Парижского соглашения также является политической ошибкой, потому что вместе с ним ставится под сомнение международная надёжность соглашений", — отмечается в заявлении.