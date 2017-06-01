Трамп: США выходят из Парижского соглашения, но переговоры продолжатся

ВАШИНГТОН, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты выходят из Парижского соглашения по климату, но переговоры по этому вопросу продолжатся.

"Мы выходим из Парижского соглашения, но начнем переговоры по вхождению вновь либо в Парижское соглашение или в абсолютно другую сделку на справедливых условиях для американского бизнеса, рабочих, людей и налогоплательщиков", — сказал президент США.

Трамп добавил, что Соединенные Штаты выходят из соглашения, "но мы начнем переговоры и посмотрим, можем ли мы заключить справедливую сделку".