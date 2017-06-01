Выход США из Парижского соглашения по климату займет до четырех лет

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, предположительно, заявит, что выход Соединенных Штатов из Парижского соглашения по климату будет проводиться в соответствии с процедурами ООН и займет до четырех лет, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источник в конгрессе США.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на документ Белого дома сообщило, что Трамп объявит в четверг о выходе США из Парижского соглашения по климату из-за того, что оно слишком дорого обойдется американцам.

Парижское соглашение по климату — первое глобальное климатическое соглашение, подписанное 194 странами в декабре 2015 года, определяет мировой план действий по сдерживанию глобального потепления. Оно не предполагает отказа от ископаемого топлива и ограничения выбросов углекислого газа. Однако все стороны должны принять меры по снижению выбросов, технологическому перевооружению и адаптации к изменениям климата.

Ранее СМИ со ссылкой на осведомленные источники сообщали, что Трамп принял решение выйти из Парижского соглашения по климату и проинформировал об этом ближайшее окружение. Детали выхода из соглашения прорабатываются небольшой группой чиновников, в которую входит глава Агентства по охране окружающей среды Скотт Прюитт.

Лидеры G7 в ходе саммита попытались среди прочего достичь единства по вопросу борьбы с изменениями климата, однако в итоговой декларации 27 мая были вынуждены признать свое поражение из-за позиции США, которые не присоединились к консенсусу по Парижскому соглашению.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, эффективная реализация Парижского соглашения по климату без ключевых участников может быть затруднена.