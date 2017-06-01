В ГП считают незаконным решение чешского суда об экстрадиции Никулина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Решение суда в Чехии по экстрадиции россиянина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, неокончательное и может быть обжаловано адвокатами, сообщил РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) начальник главного управления международно-правового сотрудничества Генрокуратуры РФ Денис Грунис.

Никулин был задержан чешской полицией в сотрудничестве с ФБР США в Праге 5 октября 2016 года. Он обвиняется американскими судебными органами в незаконном получении 3 и 4 марта 2012 года доступа к данным из социальной сети LinkedIn и серверам фирм Dropbox и Formspring.

В свою очередь, российские органы правосудия обвиняют Никулина в краже денежных средств в размере 3450 долларов у пострадавшей Т.А.П. посредством электронной платежной системы Webmoney. Ордер на арест был выдан 10 ноября 2016 года Коптевским районным судом Москвы.

Чешский Минюст получил 22 ноября 2016 года запросы на выдачу задержанного Никулина одновременно из Москвы и Вашингтона. Пражский городской суд на своем заседании во вторник принял решение о возможности экстрадиции Никулина как в РФ, так и в США.

"Это решение суда неокончательное и может быть оспорено со стороны адвокатов", — сказал Грунис. Он обратил внимание на то, что окончательное решение об экстрадиции должен принимать министр юстиции Чехии.