Американцы боятся, что дипломаты из РФ составят карту телекоммуникаций США

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Американские спецслужбы опасаются, что российские дипломаты, которые ускользают из-под их наблюдения во время поездок по стране, составляют карту телекоммуникационной инфраструктуры США, сообщает в четверг издание Politico со ссылкой на пожелавших остаться неизвестными сотрудников разведки.

"Дипломаты, которые с большой вероятностью являются разведчиками, неожиданно появляются в странных местах, зачастую в Богом забытых уголках США. Одного обнаружили на пляже, даже отдаленно не рядом с тем местом, где он должен был находиться. В одном совершенно невероятном случае, о котором рассказал сотрудник разведки США, другого (россиянина) обнаружили бродящим посреди пустыни. Занятно, но оба, судя по всему, находились там, где могут быть проложены оптоволоконные кабели", — пишет издание.

"В половине случаев никто им не препятствует", — цитирует газета неназванного собеседника. Еще один источник Politico признает, что спецслужбы последние 15 лет не уделяли России должного внимания.

Кроме того, пишет газета, российские разведчики активизировали свою деятельность и на Капитолийском холме в качестве лоббистов, дипломатов и предпринимателей.

"Предполагаемых агентов не так сложно вычислить, рассказывают сотрудники (спецслужб): расхожая шутка говорит, что надо пойти в один из районов Вашингтона с русскими ресторанами и поискать парня в спортивном костюме", — говорится в статье.

Нарушение российскими дипломатами правил передвижения по стране привели к тому, что законодатели предложили ужесточить их, пишет Politico. В частности, посольство РФ должно было направлять ФБР заявки на поездки своих сотрудников дальше 50 миль (80,5 км) от места их непосредственной работы.

Согласно этому предложению, российским дипломатам не будет выдаваться разрешение на подобные перемещения, если кто-либо из их коллег нарушал соответствующие правила в предыдущие три месяца.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия примет зеркальные меры в случае введения в США ограничений на передвижения российских дипломатов.