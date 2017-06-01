МИД Польши считает провокацией поджог польской школы на Украине

ВАРШАВА, 1 июн — РИА Новости. МИД Польши считает провокацией, направленной против польско-украинских отношений, поджог школы в Мостисках Львовской области, говорится в сообщении ведомства.

Неизвестные подожгли польскую школу в городе Мостиски Львовской области Украины. В результате инцидента никто не пострадал, поскольку занятия в школе уже не проводятся, дети отпущены на каникулы.

"Мы обеспокоены попыткой поджога школы в Мостисках. Это очередная провокация, направленная против тесных отношений Польши и Украины", — говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД рассказали, что сотрудничают по данному вопросу с украинскими властями, которые уверили посла Польши в том, что предпринимаются все усилия для выявления виновных и их наказания.

Это не первый недружественный шаг в отношении польских учреждений на территории Украины. В конце марта неизвестные обстреляли здание генерального консульства Польши в украинском Луцке. По предварительным данным правоохранителей, обстрел велся из гранатомета, жертв и пострадавших нет. Возбуждено уголовное дело по статье "теракт". Еще один инцидент случился во Львовской области, где был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии "Галичина" (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году в ныне не существующем селе Гута Пеняцка. Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника "Быковнянские могилы" в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС "Галичина" на мемориале на польском кладбище.