Трамп сохранит посольство США в Тель-Авиве, сообщили в Белом доме

ВАШИНГТОН, 1 июн – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп решил сохранить посольство Соединённых Штатов в Тель-Авиве, хотя ранее он заявлял о желании перенести миссию в Иерусалим, сообщает Белый дом в четверг.

Такое решение Трамп примет, чтобы не мешать мирному процессу между Палестиной и Израилем, уточняет ведомство.

"Президент Трамп принял это решение, чтобы максимизировать шансы на успешное проведение переговоров между Израилем и палестинцами, выполняя обязательство защищать интересы национальной безопасности Америки", — говорился в сообщении.

Американский конгресс еще в 1995 году принял закон о переносе в Иерусалим посольства США в Израиле, однако из-за спорного статуса этого города президенты США каждые полгода подписывали документ, откладывающий это решение.

Израиль объявил Иерусалим своей "единой и неделимой" столицей, включая его восточные районы и исторический центр, занятые в ходе войны 1967 года и позднее аннексированные. Мир аннексии не признает и считает статус города одной из стержневых проблем ближневосточного конфликта, которая должна решаться на основе договоренности с палестинцами, претендующими на восточную часть Иерусалима. В этой связи все иностранные посольства, в том числе российское, располагаются в Тель-Авиве.