Ассанж обвинил CNN в искажении своих слов

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Основатель портала WikiLeaks Джулиан Ассанж обвинил телеканал CNN в искажении своих слов при публикации материала, сделанного на основе его письменной беседы с журналистом телеканала.

Ранее сообщалось, что Ассанж обдумывает возможность вести радиопередачу в США. В частности, ведущий телеканала Fox News Шон Хэннити предложил активисту занять на один день место ведущего в его авторской программе.

"Примерно раз в год я совершаю ошибку, решая, что кто-то из CNN может оказаться подходящим человеком", — написал Ассанж на своей странице в Twitter, приложив скриншоты своей переписки с журналистом телеканала и опубликованного материала.

Every year or so I make the mistake thinking someone at CNN must be OK. What I wrote, on the left, what CNN published on the right: pic.twitter.com/V5GkUfI4RU — Julian Assange (@JulianAssange) 1 июня 2017 г.

На фото сообщений видно, что сначала Ассанж ответил на вопрос о том, принял ли он предложение Хэннити следующим образом: "Я рассматриваю этот вариант. Мои физические условия подразумевают, что не все так просто".

Затем корреспондент спросил, когда правозащитник сможет принять окончательное решение и обсуждал ли он предложение с самим телеведущим, а также отметил, что технически организовать радиоэфир, по его мнению, не так сложно. На это Ассанж ответил, что посольство, где он находится, является местом с повышенными требованиями к безопасности, к тому же новый президент Эквадора заявил, что Ассанжу по закону не позволяется "говорить о политике какой-либо страны", что, по мнению активиста, "неверно, но должно быть преодолено".

Текст на фото заметки CNN гласит, что собеседнику Ассанжа "было не ясно, что Ассанж будет обсуждать, если займет место Хэннити, но в частной переписке с CNN в Twitter Ассанж отметил, что избранный президент Эквадора предупредил, чтобы он воздерживался от вмешательства в политические процессы других стран. Ассанж заявил, что это необходимо "преодолеть".