Более половины французов доверяют Макрону, показал опрос

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более половины французов выражают доверие новому президенту Франции Эммануэлю Макрону спустя почти три недели после выборов, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Kantar Sofres для газеты Le Figaro.

Согласно результатам опроса, Макрону доверяют 57% респондентов, об обратном заявили 38%. При этом, по показателям Макрон серьезно отстает от своих предшественников: в 1981 году о своем доверии экс-президенту Франсуа Миттерану заявили 74% опрошенных французов, Жаку Шираку в 1995 — 64% и столько же Николя Саркози в 2007 году.

О своем доверии новому премьер-министру Эдуару Филиппу заявили 49% опрощенных, о недоверии — 36%. в 2012 году экс-премьеру Жан-Марку Эйро доверяли 50% французов.

Опрос проводился с 24 по 29 мая, в нем приняли участие 1000 человек старше 18 лет. Погрешность результатов составляет от 1,4 до 3,1 процентных пунктов.