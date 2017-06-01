Более половины французов доверяют Макрону, показал опрос

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Более половины французов выражают доверие новому президенту Франции Эммануэлю Макрону спустя почти три недели после выборов, свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией Kantar Sofres для газеты Le Figaro.
О своем доверии новому премьер-министру Эдуару Филиппу заявили 49% опрощенных, о недоверии — 36%. в 2012 году экс-премьеру Жан-Марку Эйро доверяли 50% французов.
Опрос проводился с 24 по 29 мая, в нем приняли участие 1000 человек старше 18 лет. Погрешность результатов составляет от 1,4 до 3,1 процентных пунктов.