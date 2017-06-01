В Австрии отпустили обвиняемого в военных преступлениях на Украине

ВЕНА, 1 июн — РИА Новости. Правоохранительные органы Австрии отпустили в четверг экстрадированного ранее из Польши австрийца, обвиняемого в военных преступлениях на Украине, сообщает телеканал ORF.
"Мой клиент с вечера среды свободен", — сказал защитник, пояснив, что обвинители приняли соответствующее решение из-за отсутствия достаточных для содержания под стражей доказательств его вины, которую он категорически отрицает.
Как ранее сообщал РИА Новости представитель прокуратуры австрийского города Винер-Нойштадт Эрих Хабитцль, с понедельника задержанный находился в полицейском следственном изоляторе, где его допрашивали полиция и прокуратура.
Вместе с тем, по информации издания profil, который побеседовал с его бывшим сослуживцем, задержанный не принимал непосредственного участия в боевых действиях, занимаясь лишь транспортировкой погибших с поля боя.
Кроме того, австрийцу также вменяется нарушение антинаркотического законодательства. Мужчину задержали польские пограничники по европейскому ордеру на арест в Дорохуске в Любинском воеводстве Польши, когда он пытался въехать на Украину.
*Террористическая организация, запрещенная в России.