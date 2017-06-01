В Совфеде посоветовали Турчинову писать фантастические рассказы

МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в интервью RT прокомментировал шутку секретаря СНБО Украины Александра Турчинова о "взятии Москвы".

По мнению Джабарова, такие высказывания демонстрируют "зашкаливающую русофобию" украинского политика, которая не позволяет ему адекватно оценивать свои слова.

Сенатор отметил, что идеи Турчинова о "взятии Москвы" относятся к области научной фантастики.

"Думаю, когда он выйдет на пенсию, то может писать подобные рассказы на эту тему", — заявил Джабаров.

Он также подчеркнул, что Турчинов не является серьезным политиком, к чьим словам стоило бы прислушиваться.

Ранее Турчинов пошутил, что война в Донбассе закончится тогда, когда украинские войска "возьмут Москву".

Луганская и Донецкая народные республики заявили о своей независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Новое руководство страны начало военную операцию против самопровозглашенных республик. По данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе стали около 10 тысяч человек.