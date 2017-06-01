Захарова считает, что опечатка Трампа ничего не значит

МОСКВА, 1 июн – РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает широкое обсуждение в американских СМИ опечатки президента США Дональда Трампа в Twitter "ничего не значащей историей", которая заслоняет собой реальные темы для дискуссии.

Отвечая на вопрос "на полях" Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) о том, что может означать таинственное слово "covfefe" в записи в микроблоге Трампа, российский дипломат заявила, что у нее нет версии.

"Это, кстати говоря, очень показательно. Какая-то совершенно ничего не значащая история становится топовой темой, заслоняя вопросы, на которых стоит фокусироваться", — сказала она телеканалу НТВ, назвав среди реальных мировых проблем борьбу с международным терроризмом.

"Вот на это место (в СМИ) не находится. Это повод задуматься над тем, в каком мире мы живем", — добавила официальный представитель российского МИД.

В среду Трамп написал в Twitter "Несмотря на постоянную негативную covfefe в прессе", не закончив свою мысль. Судя по всему, предполагалось слово coverage ("освещение"). Твит пробыл в ленте президента несколько часов, после чего был удален. Запись Трампа успела набрать более 150 тысяч лайков, еще 120 тысяч читателей ретвитнули ее.

Скриншот Twitter Трампа Скриншот Twitter Трампа

Загадочное слово covfefe за день стало самым популярным хештегом в американском Twitter. Между тем официальный представитель Белого дома Шон Спайсер заявил: "Я думаю, президент и узкая группа людей точно знают, о чем шла речь".

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.