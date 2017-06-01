Фарадж назвал обвинения в свой адрес о связях с Россией "истерическими"

ЛОНДОН, 1 июн — РИА Новости, Татьяна Фирсова. Бывший глава британской Партии независимости (UKIP) Найджел Фарадж назвал подозрения в свой адрес по поводу связей с Россией "истерическими", в интервью интернет-версии газеты Daily Mail он сказал, что в России никогда не был.

"Я никогда не был в России. У меня никогда не было никаких дел, связанных с Россией", — сказал политик.

Ранее британская газета The Guardian со ссылкой на источники в ФБР написала, что Фарадж является "предметом интереса" американских следователей.

Источники, знакомые с ходом расследования, говорят, что американцев заинтересовали отношения политика с персонами, связанными как с кампанией Дональда Трампа, так и с основателем WikiLeaks Джулианом Ассанжем, которого Фарадж навещал в марте в посольстве Эквадора в Лондоне.

Ассанжа и РФ американцы подозревают в оказании влияния на президентскую кампанию в США.

Фарадж назвал сообщения о том, что он является "предметом интереса" ФБР "истерическими" и сказал, что он в них не верит.

Спецслужбы США ранее обвиняли РФ в попытке повлиять на американские выборы, Россия неоднократно опровергала эти обвинения, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

Некоторое время назад для расследования "связей Трампа с Россией", наличие которых опровергают и в Белом доме, и в Кремле, был назначен специальный прокурор. Еще два расследования ведут комитеты по разведке сената и палаты представителей США.