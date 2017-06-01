В ЕК отметили, что Facebook эффективнее других реагирует на жалобы

БРЮССЕЛЬ, 1 июн – РИА Новости, Владимир Добровольский. Facebook лучше других интернет-платформ выполняет обязательства по удалению сообщений, разжигающих ненависть в интернете, сообщила еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова.

Год назад ЕК и четыре крупнейших интернет-компании — Facebook, Google, Twitter и Microsoft — согласовали кодекс поведения, чтобы бороться с распространением во всемирной сети незаконных сообщений, разжигающих ненависть. Согласно договоренности, компании должны изучать уведомления, в том числе от рядовых пользователей, о появлении таких сообщений и, основываясь на действующих правилах и нормах и национальном законодательстве, при необходимости удалять их в течение 24 часов. На пресс-конференции в четверг Юрова уточнила, что речь идет о таких виртуальных заявлениях, которые могут способствовать насилию в реальной жизни.

По словам еврокомиссара, последние данные показывают значительный прогресс в выполнении интернет-компаниями их обязательств. "В среднем в 59% случаев компании удаляли незаконное содержимое, о котором им сообщали. Это прогресс по сравнению с 29%, отмеченными в декабре", — сказала Юрова. Она отметила, что ЕК "не стремится достичь показателя в 100%, потому что некоторые оповещения не являются оправданными и не касаются запрещенных высказываний".

"Количество оповещений, обработанных в течение 24 часов, возросло с 40% до 51% за последние шесть месяцев. Компании также стали больше принимать во внимание сообщения рядовых пользователей о незаконном содержимом, тогда как ранее они обрабатывали сообщения, поступающие от доверенных источников", — заявила еврокомиссар.

При этом она подчеркнула, что "по ряду пунктов необходим дополнительный прогресс". "Результаты компаний разнятся. Facebook в большей мере выполняет обязательства по быстрой проверке и удалению, другим необходимо улучшить показатели по удалению (контента) и действовать быстрее", — заявила Юрова.

Она уточнила, что Facebook "задействовал дополнительные мощности и приложил много усилий для того, чтобы должным образом реагировать в согласованные временные рамки — 24 часа". "В случае с Twitter, например, это не так", — сказала еврокомиссар, отметив, что и у Twitter статистика улучшилась.

Кроме того, еврокомиссар недовольна тем, что "компании иногда по-разному реагируют на сообщения от доверенных источников и рядовых пользователей". "Наконец, я хотела бы, чтобы пользователи получали быстрый и ясный ответ на сообщения, направленные компаниям о таком содержимом", — заключила Юрова.