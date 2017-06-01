Ректор МГИМО о русофобии на Западе: Россия должна отвечать сдержанностью

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Ректор МГИМО Анатолий Торкунов уверен, что период русофобии на Западе – это временное явление, и считает, что России надо относиться к этому со сдержанностью.

"Это все явление временное. Еще раз хочу сказать, что мы это все переживали и пережили благополучно. И здесь, я думаю, что у нас общество достаточно зрелое, чтобы понимать, что эта кампания направлена, в том числе, и для того чтобы расколоть наше общество", — сказал он в беседе с РИА Новости в рамках Петербургского международного экономического форума.

Вместе с тем он не стал прогнозировать, когда точно Запад откажется от русофобской политики. "Но то, что это случится при нашей с вами жизни, в этом я глубоко убежден", — добавил ректор МГИМО.

По его словам, сейчас на поверхности появились очень старые фобии, которые возникли давно и имеют исторические корни. "Русофобия существовала и раньше. Кстати говоря, вообще этот термин в общественный словарь внес Федор Иванович Тютчев, наш замечательный поэт и дипломат, который говорил о русофобии как о таком инстинктивном страхе Запада к России из-за ее огромной материальной силы из-за ее просторов, размеров", — отметил Торкунов.

Сейчас, считает он, русофобия возникла из-за того, что Россия, утверждая свои суверенные права, утверждая свое право на голос в международных делах, вызывает раздражение определенных кругов политического класса Запада, прежде всего американских.

"Даже в период, когда формально даже еще была "холодная война", такого никогда не было. Но с другой стороны, я считаю, что надо относиться к этому спокойно. Если там истерика, то мы должны отвечать на эту истерику сдержанностью", — подчеркнул Торкунов.

Ранее в четверг на встрече с руководителями международных информационных агентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что русофобия "из некоторых стран прямо так и хлещет через край". По его мнению, это связано с тем, что не всем нравится формирование многополярного мира. В то же время Путин выразил надежду на то, что русофобские настроения не продлятся долго, так как такая политика контрпродуктивна и вредна, в том числе и для ее инициаторов.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.