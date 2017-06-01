Минск отреагировал на доклад ООН о правах человека в Белоруссии

МИНСК, 1 июн — РИА Новости, Нина Гурина. Доклад спецдокладчика ООН по правам человека в Белоруссии не представляет никакой ценности для страны, заявил в четверг в Минске пресс-секретарь МИД республики Дмитрий Мирончик.

В конце мая был обнародован доклад специального докладчика по Белоруссии Миклоша Харасти, в котором отмечалось, что правительство Белоруссии вернулось к политике массовых репрессий, что привело к серьезному ухудшению ситуации с правами человека в стране.

"Этот доклад, к сожалению, по-прежнему ангажирован. Никакой ценности для Белоруссии он не представляет, впрочем, как и для стран-инициаторов доклада… Наша позиция неизменна: он не представляет никакой ценности для Белоруссии", — заявил Мирончик журналистам.

По его словам, в Минске уверены, что "большинство стран-членов ООН разделяют наши подходы и оценки в отношении данного поста и не разделяют подходы и оценки спецдокладчика в отношении нашей страны".