Депутат Рады Добкин прокомментировал идею ввести визы с Россией

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Михаил Добкин считает, что намерение ввести визовый режим с Россией — это "пиар определенных политических сил", и заявил, что не поддерживает эту идею.
"Я отношусь к этой идее отрицательно. Возможно, это истинное желание внести в сессионный зал эту инициативу и проголосовать, а, возможно, желание в очередной раз создать вокруг себя ауру борцов со всем российским. Это комично выглядит, потому что Украина три года билась над получением безвизового режима с Европой и тут же вводит ограничения для миллионов своих граждан, которые вынуждены ездить в РФ по работе или просто в гости к родственникам. Думаю, что это не более чем пиар определенных политических сил", — приводятся слова Добкина на сайте партии "Оппозиционный блок".
По его словам, сложно говорить о том, примут этот закон или нет, так как "уровень непрофессионализма нынешнего парламента зашкаливает".
В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.
Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.