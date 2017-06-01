Депутат Рады Добкин прокомментировал идею ввести визы с Россией

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины от партии "Оппозиционный блок" Михаил Добкин считает, что намерение ввести визовый режим с Россией — это "пиар определенных политических сил", и заявил, что не поддерживает эту идею.

Ранее фракция коалиции "Народный фронт" в украинском парламенте вновь призвала депутатов рассмотреть законопроект о введении визового режима с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва будет исходить из принципа взаимности в визовых вопросах с Украиной.

"Я отношусь к этой идее отрицательно. Возможно, это истинное желание внести в сессионный зал эту инициативу и проголосовать, а, возможно, желание в очередной раз создать вокруг себя ауру борцов со всем российским. Это комично выглядит, потому что Украина три года билась над получением безвизового режима с Европой и тут же вводит ограничения для миллионов своих граждан, которые вынуждены ездить в РФ по работе или просто в гости к родственникам. Думаю, что это не более чем пиар определенных политических сил", — приводятся слова Добкина на сайте партии "Оппозиционный блок".

По его словам, сложно говорить о том, примут этот закон или нет, так как "уровень непрофессионализма нынешнего парламента зашкаливает".

Добкин также подчеркнул, что в коалиции на сегодняшний день никто не руководствуется интересами людей и государства. "Они очень часто руководствуются сиюминутными конъюнктурными интересами, которые могут работать на них прямо сейчас, но даже в среднесрочной перспективе они однозначно будут работать против общества и страны", — сказал депутат.

В октябре 2016 года спикер Верховной рады предложил вернуться к рассмотрению вопроса о введении визового режима с Россией. Замглавы крупнейшей парламентской фракции "Блок Петра Порошенко" Алексей Гончаренко заявил, что фракция не будет голосовать за постановление о рекомендации кабмину отменить безвизовый режим с РФ. По его словам, МИД Украины считает, что отмена безвизового режима с РФ — неправильный шаг. Кроме того, в России находятся большое количество украинцев, которые там работают, а введение визового режима сделает это невозможным.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что РФ не стремится отгораживаться от Украины, но отреагирует соответствующим образом в случае введения Киевом виз.