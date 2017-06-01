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В мире

Дачич: Сербия хочет в ЕС, но отношения с Россией - это вопрос морали

Сюжет:
ПМЭФ-2017 (250)
15:0801.06.2017
(обновлено: 15:11 01.06.2017)
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© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев и первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на саммите ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на саммите ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Сербия хочет вступления в Евросоюз в качестве равноправного партнера, но не отречется от России и никогда не будет вести антироссийскую политику, заявил глава МИД Сербии, и.о. премьер-министра страны Ивица Дачич.

Исполняющий обязанности председателя правительства и министра иностранных дел Сербии Ивица Дачич на открытии Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017. 1 июня 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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В МИД Сербии пообещали, что Белград никогда не введет санкции против России
"Мы хотим стать членами Евросоюза, но не отрекаться от России и не вести антироссийскую политику. Мы никогда этого не сделаем. Это не политический вопрос — это моральный вопрос",- сказал Дачич на открытии Петербургского международного экономического форума.

Он отметил, что Сербия не может быть членом ЕАЭС, поскольку не является частью этого региона.

"Но мы хотим лучшего экономического и политического сотрудничества с этими странами (входящими в ЕАЭС — ред.)", — добавил Дачич.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.

Открытие Петербургского международного экономического форума
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкГлавной темой открывшегося в четверг Санкт-Петербургского международного экономического форума стали поиски нового баланса в глобальной экономике.Баннер с символикой Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017 у Исаакиевского собора
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Главной темой открывшегося в четверг Санкт-Петербургского международного экономического форума стали поиски нового баланса в глобальной экономике.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ первый день работы форума президент России Владимир Путин встретился в Стрельне с представителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями мировых информационных агентств. 1 июня 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В первый день работы форума президент России Владимир Путин встретился в Стрельне с представителями мировых информационных агентств и ответил на их вопросы.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкВ рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия форума "Деловой Двадцатки", на которой выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Куденко
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В рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума прошла панельная сессия форума "Деловой Двадцатки", на которой выступил заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкДискуссии нынешнего ПМЭФ развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".Посетители в Экспофоруме во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дискуссии нынешнего ПМЭФ развернутся по пяти основным направлениям: "Динамика глобальной экономики", "Формируя повестку российской экономики", "Технологии, меняющие реальность", "Человеческий капитал как ключевой вектор развития" и "Беседы о будущем".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на стенде МИА "Россия сегодня" попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Захарова выпустила "молнию" о возможной реакции внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова и заместитель главного редактора - директор главной дирекции информации МИА Россия Сегодня Дмитрий Горностаев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на стенде МИА "Россия сегодня" попробовала себя в роли выпускающего редактора РИА Новости. Захарова выпустила "молнию" о возможной реакции внешнеполитического ведомства на блокирование в США российской дипломатической собственности.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкРобот "Кибернетик" рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности.Робот Кибернетик рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Робот "Кибернетик" рассказывает участнику форума о правилах кибербезопасности.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкФонд "Росконгресс" в первый день Петербургского международного экономического форума проводит сессию "Made in Russia. Создание национального бренда России".На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Фонд "Росконгресс" в первый день Петербургского международного экономического форума проводит сессию "Made in Russia. Создание национального бренда России".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкВедущий телеканала "Россия 24" Николай Корженевский, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту".Петербургский международный экономический форум. День первый
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Ведущий телеканала "Россия 24" Николай Корженевский, министр экономического развития Российской Федерации Максим Орешкин, председатель Центрального банка Российской Федерации Эльвира Набиуллина и министр финансов Российской Федерации Антон Силуанов во время панельной сессии "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту".
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкОфициальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках форума дала интервью радио Sputnik.Официальный представитель министерства иностранных дел Росьсии Мария Захарова во время интервью радио Sputnik на ПМЭФ. 1 июня 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова в рамках форума дала интервью радио Sputnik.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая приняла участие в панельной сессии форума "Дальний Восток России — строительство новой экономики", участники которой обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель председателя Государственной Думы РФ Ирина Яровая приняла участие в панельной сессии форума "Дальний Восток России — строительство новой экономики", участники которой обсудили инвестиционный потенциал Дальнего Востока.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкГенеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах.Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев (слева) и председатель государственной корпорация Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк) Сергей Горьков во время подписания соглашения о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах в рамках Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев и председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков в рамках форума подписали соглашение о сотрудничестве в реализации международного проекта по созданию Международного центра исследований на базе многоцелевого реактора на быстрых нейтронах.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкЗаместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики Булелани Магванише отвечает на вопросы журналиста агентства Sputnik.Заместитель Министра торговли и промышленности Южно- Африканской Республики Булелани Магванише на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Заместитель Министра торговли и промышленности Южно-Африканской Республики Булелани Магванише отвечает на вопросы журналиста агентства Sputnik.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа форуме открылся деловой лаунж Make in India. В этом году Индия является почетным гостем ПМЭФ. На форуме будет представлено 30 индийских компаний, работающих в энергетике, строительстве, авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике.Павильон Индия на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На форуме открылся деловой лаунж Make in India. В этом году Индия является почетным гостем ПМЭФ. На форуме будет представлено 30 индийских компаний, работающих в энергетике, строительстве, авиастроении, автомобилестроении, фармацевтике.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкКомпании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек.В Экспофоруме во время Санкт-Петербургского международного экономического форума 2017
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Компании "Мегафон" и Huawei установили в первый день работы ПМЭФ рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек.
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