Дачич: Сербия хочет в ЕС, но отношения с Россией - это вопрос морали

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на саммите ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев и первый вице-премьер и министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич на саммите ОЧЭС в Стамбуле. 22 мая 2017

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июн — РИА Новости. Сербия хочет вступления в Евросоюз в качестве равноправного партнера, но не отречется от России и никогда не будет вести антироссийскую политику, заявил глава МИД Сербии, и.о. премьер-министра страны Ивица Дачич.

"Мы хотим стать членами Евросоюза, но не отрекаться от России и не вести антироссийскую политику. Мы никогда этого не сделаем. Это не политический вопрос — это моральный вопрос",- сказал Дачич на открытии Петербургского международного экономического форума

Он отметил, что Сербия не может быть членом ЕАЭС, поскольку не является частью этого региона.

"Но мы хотим лучшего экономического и политического сотрудничества с этими странами (входящими в ЕАЭС — ред.)", — добавил Дачич.

Петербургский международный экономический форум, ставший ведущей мировой площадкой для общения деловых кругов и обсуждения ключевых экономических вопросов, в этом году проходит 1-3 июня. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.