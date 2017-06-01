Суд, где рассматривается дело о трагедии 2 мая в Одессе, забросали яйцами

Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017. Архивное фото

Мужчина возлагает цветы во время акции в память о погибших при пожаре в Доме профсоюзов на площади Куликово поле в Одессе. 2 мая 2017. Архивное фото

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Представители некоторых общественных организаций забросали яйцами здание суда города Черноморск (бывший Ильичевск) Одесской области, где рассматривается дело о трагедии 2 мая, сообщает в четверг информационное агентство УНН.

Ранее дело о трагедии 2 мая из-за дефицита кадров было перенесено из Приморского районного суда Одессы в городской суд Черноморска. В четверг суд продолжил рассмотрение дела.

Прилетели яйца в окна суда, суд объявил перерыв….2мая — tetyana holodovska (@holodovska) 1 июня 2017 г.

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"Представители ряда общественных организаций Одессы забросали яйцами здание суда, где рассматривают дело 2 мая", — говорится в сообщении.

Агентство сообщает, что в связи с этим суд объявил перерыв в рассмотрении дела до 14.00 (совпадает с мск).

Слушание уголовного дела по одесской трагедии продолжается с ноября 2014 года, но по разным причинам судебные заседания переносились. При этом ранее дело отправили на пересмотр в третий раз.

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После госпереворота на Украине активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в Одессе. Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также радикалами "евромайдана" — с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". При этом по многим из тех, кто пытался спастись, из толпы радикалов стреляли.

Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, шесть — в районе Греческой площади и торгового центра "Афина" (из них двое умерли в больницах), 42 — на Куликовом поле и в Доме профсоюзов (трое скончались в больницах). Шесть человек скончались от огнестрельных ранений, десять выпали из окон горящего здания и разбились, 32 погибли от ожогов и в результате отравления угарным газом. Более 250 человек пострадали.

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