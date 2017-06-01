В горсовете Киева депутаты подрались с полицией

КИЕВ, 1 июн — РИА Новости. Потасовка бойцов добровольческих батальонов и депутатов с работниками правоохранительных органов произошла в четверг в здании городского совета Киева, сообщает киевское издание Depo.ua.

В четверг украинские националисты проводят митинг возле стен мэрии Киева с требованием признать бойцов добровольческих батальонов участниками боевых действий в Донбассе.

Драка произошла на четвертом этаже рядом с залом заседаний. По данным Depo.ua, конфликт начался из-за того, что добровольцы попытались пройти в зал заседаний, поскольку депутаты долго не могли принять решения о признании добровольцев участниками боевых действий в Донбассе.

"После драки между добровольцами и полицейскими в шлемах конфликт еще "подогрели" некоторые депутаты Киевсовета от "Свободы". После этого спецназовцы вынуждены были покинуть кулуары Киевсовета", — сообщает издание со ссылкой на собственного корреспондента, ставшего свидетелем этих событий.

Также сообщается, что во время драки в Киевсовете была выбита дверь.